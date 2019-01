Perù: Congresso si riunisce domani per discutere messa in stato di emergenza procura generale (7)

- Secondo la stampa locale, Odebrecht pagherà 182 milioni di dollari come risarcimento danni al Perù. L'indennizzo è basato su quattro appalti vinti da Odebrecht in Perù, pagando tangenti alle autorità locali. I progetti sono una linea della metro a Lima, i tronconi 2 e 3 della Rodovia Interoceanica Sul, che collega il Perù al Brasile, la nuova strada urbana tra Lima e Callao e una strada a Cusco. Odebrecht pagherà il risarcimento in 15 parcelle annuali, così come concordato in precedenza con autorità degli Stati Uniti e del Brasile. (segue) (Brb)