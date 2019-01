Perù: Congresso si riunisce domani per discutere messa in stato di emergenza procura generale (8)

- Il gigante delle costruzioni brasiliano ha ammesso nel 2016, durante un'azione legale negli Usa, di aver pagato tangenti in Perù per 29 milioni di dollari tra il 2005 e il 2014. L'azienda ha già firmato accordi di collaborazione con le autorità di 6 paesi: Stati Uniti, Svizzera, Repubblica Dominicana, Panama, Equador e Guatemala, e starebbe negoziando con le autorità di altri paesi in cui opera. Attualmente, Odebrecht conta 19 mila funzionari di 27 diversi paesi, in 18 cantieri sparsi per il mondo. (Brb)