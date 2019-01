Governo: Gelmini (FI), negativo il bilancio di primi sei mesi, lo dicono i numeri

- Il presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, in un'intervista al quotidiano "Il Giornale" ha affermato che il suo bilancio dei primi sei mesi di governo Lega-M5s è "negativo, ma ciò che è più importante e che è negativo per l'Italia", perché, ha sostenuto, "sono i numeri a dirlo". La deputata azzurra ha poi sottolineato: "Nel terzo trimestre del 2018 la produzione industriale in Lombardia è calata dello 0,4 per cento, così come il clima di fiducia. E stiamo parlando della Lombardia, uno dei motori del nostro paese. Gli investimenti diminuiscono, il decreto Dignità sta facendo aumentare la disoccupazione e il governo punta sull'assistenzialismo di stampo centralista. Il campanello d'allarme è sempre più forte". Sulla manovra "abbiamo perso molto tempo, ci siamo esposti a una impennata dello spread per arrivare a un provvedimento che è sbagliato in sé, ci ha fatto perdere miliardi, prodotto una fuga di capitali e una stretta sul credito indipendentemente dall'Europa. Il tutto per un provvedimento che taglia 3 miliardi e 600 milioni in tre anni a 7 milioni di pensionati con il blocco delle indicizzazioni, a fronte di 76 milioni che recupera dal taglio delle pensioni di platino". Non solo, "l'ufficio studi dei dottori commercialisti – ha aggiunto Gelmini - ci dice che la manovra prevede 12,9 miliardi di tasse in più nel triennio 2019-2021. E il governo ha anche pensato bene di rimuovere il blocco agli aumenti delle tasse locali. Così il paese si ferma". Tuttavia, "su immigrazione e sicurezza - ha concluso - c'è stato un cambio di passo grazie a Matteo Salvini. Ma sui rimpatri si è fatto ancora poco". (Com)