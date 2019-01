Energia: ministro kazakho Bozumbayev, accordo con consorzio Kpo sarà firmato a gennaio (2)

- Nell'ottobre 2018, il governo del Kazakistan ha completato un processo negoziale triennale con il consorzio in merito alla disputa sul calcolo delle entrate petrolifere. Secondo l'accordo, Kpo pagherà al Kazakhstan un risarcimento di 1,1 miliardi di dollari entro tre anni. Karachaganak Petroleum Operating è un consorzio di aziende unite per la realizzazione del progetto Karachaganak, uno dei più grandi giacimenti di gas e condensati al mondo. Le quote del consorzio sono le seguenti: Eni 29,25 per cento; Royal Dutch Shell 29,25 per cento; Chevron 18 per cento; Lukoil 13,5 per cento; e KazMunaiGas 10 per cento. (Res)