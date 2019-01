Emirati-Pakistan: principe al Nahyan in visita a Islamabad

- Il principe ereditario di Abu Dhabi e il vicecomandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, visiterà il Pakistan oggi su invito del primo ministro pachistano, Imran Khan. Il principe ereditario di Abu Dhabi incontrerà il primo ministro pakistano per dei colloqui a livello di delegazione. "Questa è la terza interazione tra la leadership del Pakistan e degli Emirati Arabi Uniti in meno di tre mesi, ed è una testimonianza della natura speciale delle nostre relazioni fraterne con questo importante paese", ha spiegato il principe emiratino. Gli Emirati Arabi Uniti sono il principale partner commerciale del Pakistan in Medio Oriente e un'importante fonte di investimenti. È sede di oltre 1,6 milioni di immigrati pachistani che contribuiscono con circa 4,5 miliardi di dollari all'anno al Pil nazionale", secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Affari Esteri del Pakistan. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato lo scorso anno un sostegno di 3 miliardi di dollari per aiutare il Pakistan a superare la crisi della bilancia dei pagamenti. (Res)