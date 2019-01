Immigrazione: Salvini a Sea Eye, senza rispetto legge, porti italiani sono e rimarranno chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si rivolge su Facebook all’equipaggio della nave Sea Eye. "'L’Italia non è Salvinia' dicono quelli della Ong Sea Eye. Fate quello che volete, ma per chi non rispetta le leggi i porti italiani sono e rimarranno chiusi", scrive il vicepresidente del Consiglio. (Rin)