Energia: Socar, prima fase ammodernamento raffineria di Baku quasi completata

- La compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian Socar si sta preparando alla messa in funzione ufficiale di un nuovo impianto di bitume, uno dei progetti che rientrano nelle attività di modernizzazione della raffineria petrolifera di Baku Heydar Aliyev. Lo ha detto il responsabile delle pubbliche relazioni della compagnia petrolifera statale, Ibrahim Ahmadov, citato dall’agenzia di stampa “Trend”. "La maggior parte del lavoro di costruzione dell'impianto di bitume è stata completata e la società si sta preparando per la messa in funzione ufficiale di questo impianto, che segnerà il completamento della prima fase delle attività di modernizzazione della raffineria di Baku", ha affermato il rappresentante di Socar. (segue) (Res)