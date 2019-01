Energia: Socar, prima fase ammodernamento raffineria di Baku quasi completata (2)

- Ahmadov ha osservato che i lavori sulla seconda e terza fase della modernizzazione sono già in corso e che le nuove unità, in particolare quelle per la produzione di diesel, sono già state trasportate nell'area della raffineria. Attualmente nella raffineria di Baku è in corso un processo di ammodernamento che sarà completato nel 2021. Dopo che le attività di modernizzazione saranno terminate, la capacità della raffineria aumenterà da 6 a 8 milioni di tonnellate all'anno, mentre la sua durata operativa sarà prorogata sino al 2040. Il costo della modernizzazione della raffineria di petrolio Heydar Aliyev è stimato intorno ai 2,2 miliardi di dollari. (Res)