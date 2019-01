Sudan: al Bashir, pronto a candidarmi alle elezioni del 2020

- Il presidente sudanese, Omar al Bashir, ha risposto ai manifestanti che da settimane chiedono le sue dimissioni in diverse città del Sudan, affermando di “essere pronto a candidarmi per le elezioni presidenziali del 2020”. In un’intervista all’emittente televisiva in lingua araba con sede a Londra “al Mustaqilla”, al Bashir ha spiegato che “abbiamo un appuntamento popolare per stabilire chi deve andare al potere che sono le elezioni controllate dalla Commissione elettorale riconosciuta da tutte le forze politiche. La Costituzione c’è attualmente e su di essa concordano tutti”. Nonostante questo, il presidente ha promesso al popolo di “lavorare per migliorare le condizioni di vita del popolo e la sicurezza al servizio del paese”.(Res)