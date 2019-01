Venezuela: segretario Usa Pompeo accoglie con favore decisione del Gruppo Lima di non riconoscere legittimità nuovo mandato presidente Maduro

- Il segretario di stato statunitense Mike Pompeo ha accolto con favore la decisione del gruppo Lima dei paesi latinoamericani e del Canada di non riconoscere l'imminente insediamento del presidente uscente del Venezuela Nicolas Maduro dopo la sua rielezione a maggio. Il giuramento di Maduro per un secondo mandato di sei anni è previsto per il 10 gennaio. Durante un incontro a Lima, venerdì, i ministri degli Esteri di paesi come Brasile, Argentina e Colombia hanno invitato Maduro ad astenersi dall'assumere il giuramento presidenziale. "Gli Stati Uniti applaudono il gruppo di Lima per aver difeso la democrazia in Venezuela e aver denunciato l'imminente finto insediamento di Maduro: le elezioni in Venezuela sono state non libere e ingiuste", ha scritto Pompeo su Twitter. Il gruppo Lima, che comprende 12 stati membri, è stato istituito nell'agosto 2017 per promuovere riforme democratiche in Venezuela. (Brb)