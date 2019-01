Stati Uniti-Russia: Bridenstine (Nasa), annullata visita a Washington direttore di Roscosmos Rogozin

- Il direttore della Nasa, Jim Bridenstine, ha dichiarato di aver revocato l'invito al direttore di Roscosmos (l’agenzia spaziale russa), Dmitrij Rogozin, a recarsi in visita a Washington per accogliere le richieste di alcuni senatori statunitensi. "Abbiamo sentito le dichiarazioni di numerosi senatori secondo cui questa non era una buona idea e volevo essere accomodante nei loro confronti, così ho revocato l'invito", ha detto Bridenstine in un'intervista telefonica al “The Washington Post”. Nei giorni scorsi la senatrice statunitense Jeanne Shaheen, esponente del Partito democratico, ha invitato la Nasa a ritirare l'invito a Rogozin in quanto facente parte della lista delle personalità russe sotto sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti per la crisi ucraina. Bridenstine, in precedenza, ha affermato che la Nasa stava lavorando per ottenere una deroga alle sanzioni contro Rogozin, un tentativo evidentemente fallita. (Was)