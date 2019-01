Mafia: Morra (M5s) su Piersanti Mattarella, memoria necessaria ma ancor più verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, del Movimento cinque stelle, ricorda su Facebook l'anniversario dell'assassinio dell'allora presidente della Sicilia, Piersanti Mattarella, e scrive: "Necessaria la memoria, ma ancor di più la verità". Morra poi aggiunge: "L’omicidio mafioso di Piersanti Mattarella è una ferita ancora aperta nella storia della Repubblica Italiana. Dopo 39 anni non c’è ancora la verità su chi siano stati i moventi, i mandanti. Così come per Falcone e Borsellino, uccisi da mano mafiosa su mandato probabilmente anche di uomini vicini - se non all’interno- alle istituzioni. Sentenze nero su bianco lo hanno chiaramente affermato. Nel giorno tragico della morte di Piersanti era presente il fratello Sergio, oggi nostro presidente della Repubblica. Questo deve essere un energico impulso affinché si faccia luce su capitoli cosi oscuri della nostra storia recente, ribadendo pieno appoggio all’operato di quei magistrati che non si arrendono allo scorrere del tempo e impediscono che la verità sia seppellita. Impulso a dare un volto ai mandanti, a chi ha dato l’ordine di uccidere. Solo così - conclude - potremo guardare con serenità e fiducia al futuro del nostro paese, chiarendo in maniera definitiva che fra Stato ed antistato non vi può e non vi deve essere collusione". (Rin)