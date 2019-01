Sudan: Noury (Amnesty), giornalista italiana Antonella Napoli fermata a Khartoum da presunti poliziotti

- La giornalista Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell'associazione "Italians for Darfur Onlus", membro del consiglio di presidenza di "Articolo 21" e attualmente in Sudan per seguire le proteste in corso nel paese, sarebbe stata fermata intorno alle 10.30 a Khartoum, in Sudan, da persone qualificatesi come agenti di polizia. Lo scrive su Twitter Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Nella giornata di ieri la giornalista ha pubblicato proprio sul sito web dell’associazione “Articolo 21” un articolo dedicato alle proteste in corso in Sudan.(Res)