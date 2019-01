Economia: Padoan a "la Repubblica", un governo che fa salire lo spread danneggia le banche

- Cronaca di una crisi bancaria annunciata. L'ennesima. I primi segnali di difficoltà di Carige risalgono al 2010, eppure ancora una volta bisogna raccogliere i cocci. Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia e oggi deputato del Pd, prova, in una intervista a "la Repubblica" a leggere tra le righe dell'ultima emergenza creditizia italiana. Coda velenosa di un serpente annidatosi in via Venti Settembre anche durante gli anni dei governi di centrosinistra: "in realtà le crisi sono state avvistate con sufficiente anticipo, il problema semmai è stata la difficoltà a risolverle immediatamente. Il perché è presto detto: ci sono piovute addosso mentre si svolgevano mutamenti epocali come l'avvio dell'unione bancaria europea e la riforma degli strumenti di sostegno agli istituti in difficoltà. Mi riferisco in particolare alla riduzione dei margini di intervento pubblico, pensata per evitare di scaricare il costo dei salvataggi sui contribuenti. Nel frattempo inoltre, e non è un dettaglio, l'Italia più di ogni altro Paese europeo ha sofferto una recessione che in appena tre anni ha spazzato via dieci punti di Pil, con impatti pesanti sui bilanci delle banche". (segue) (Res)