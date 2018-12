Iran: studenti universitari protestano dopo morte di 10 colleghi in incidente stradale

- Un "grande numero" di studenti dell'Università islamica libera di Teheran ha organizzato oggi una manifestazione di protesta per la morte di 10 colleghi in un incidente stradale avvenuto giovedì scorso. Lo riporta l'emittente satellitare "al Arabiya", secondo cui la dimostrazione è avvenuta nel piazzale del campus di Scienza e ricerca alla presenza di uomini delle forze di sicurezza. Secondo non meglio precisati media locali citati da "al Arabiya", gli studenti avrebbero intonato slogan contro uno dei consiglieri dell'ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, accusato di non amministrare adeguatamente l'università. L'incidente è avvenuto a nord-ovest della capitale e ha coinvolto un bus con a bordo 30 studenti schiantatosi contro un pilastro di cemento. I dirigenti dell'università hanno attribuito la causa a un attacco di cuore dell'autista del mezzo, ma gli studenti puntano il dito contro l'obsolescenza dei bus in uso all'università e della mancata manutenzione delle strade. (Irt)