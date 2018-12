Albania: parlamento vota contro proposta opposizione su verifica politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento albanese ha respinto oggi la proposta per la verifica dei patrimoni e dei legami dei politici con il mondo della criminalità, avanzata dall'opposizione albanese composta dal Partito democratico, principale formazione del centro destra guidata da Lulzim Basha e dal Movimento socialista per l'integrazione, partito del centro sinistra. Con i voti della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, 74 contrari (su 140 di cui è composta l'Assemblea nazionale) la proposta è stata bocciata, al termine di una lunga seduta, in cui i membri dell'opposizione hanno insistito sulla necessità di tali interventi "per tagliare definitivamente i legami tra politici e mondo di criminalità", ha dichiarato il leader del centro destra Basha. A suo parere, "nessuna riforma potrà avere successo". (segue) (Alt)