Usa: Federal Reserve alza tassi di interesse di 25 punti base

- La Federal Reserve ha deciso oggi un aumento di 25 punti dei tassi di interesse a breve, portati al 2,25-2,50 per cento. Si tratta del quarto aumento che la Banca centrale Usa ha disposto nel 2018, dopo quelli di marzo, giugno e settembre. I nuovi tassi rappresentano il valore più alto dal febbraio 2008, prima che la crisi finanziaria obbligasse la Fed a spostare verso lo zero la quota di riferimento. La decisione era stata in gran parte anticipata dagli analisti, con una previsione criticata dal presidente Usa Donald Trump. "È incredibile come con un dollaro molto forte e praticamente senza inflazione, il mondo fuori che esplode intorno a noi, Parigi che brucia e la Cina in ribasso, la Fed stia anche considerando un altro rialzo dei tassi", aveva scritto Trump sul proprio profilo di Twitter. (segue) (Was)