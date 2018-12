Stati Uniti-Kosovo: presidente parlamento Veseli oggi in visita a Washington

- Il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli si trova oggi in visita a Washington, dove ha in agenda una serie di incontri con rappresentanti politici statunitensi. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", gli incontri sono previsti alla Casa Bianca, al Pentagono ed al Congresso Usa. La visita di Veseli è iniziata nel fine settimana nello stato dell'Iowa, dove ha incontrato i vertici della Guardia nazionale dai quali avrebbe avuto sostegno nei piani volti alla creazione di un esercito regolare in Kosovo. Veseli ha inoltre incontrato i rappresentanti della comunità albanese residente nell'area. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, il Kosovo dovrebbe completare il processo volto alla creazione di un esercito regolare il prossimo 14 dicembre. (segue) (Kop)