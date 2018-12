I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: direttore Ufficio per Kosovo Djuric, nuove misure di Pristina possibile "scintilla" per intera regione - Le nuove misure introdotte da Pristina potrebbero essere "la scintilla che spingerà l'intera regione balcanica nell'abisso". Lo ha dichiarato oggi il direttore dell'Ufficio per il Kosovo della Serbia Marko Djuric in un'uscita riportata dall'emittente "B92". Djuric ha affermato che "gli armamenti dei kosovari non sono qualcosa a cui si può guardare con benevolenza". Djuric ha detto che "in questo momento ci serve distensione e non un altro esercito in Kosovo e altre armi nella polveriera". Djuric ha invitato la comunità internazionale e gli albanesi in Kosovo "a usare la ragione". Le misure di Pristina sono "misure da nemico, puntate contro la pace e la stabilità". Djuric ha affermato che "la Serbia vuole la pace e la cooperazione tra i serbi e gli albanesi". (segue) (Res)