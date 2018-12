Speciale infrastrutture: Kosovo, arrivati dagli Stati Uniti 24 veicoli multifunzione su ruote ad alta mobilità

- Sono arrivati in Kosovo dagli Stati Uniti 24 veicoli multifunzione su ruote ad alta mobilità (Hmmwv). Lo rende noto l'emittente kosovara "RTK2". "Si attende che questi mezzi vengano messi a disposizione dell'esercito del Kosovo", afferma l'emittente che ricorda come i veicoli facciano parte di un contratto siglato a luglio dal governo di Pristina per le forniture da parte degli Stati Uniti di 51 mezzi di questo tipo. La cerimonia per la consegna si è svolta oggi alla presenza di esponenti politici locali e dell'ambasciata Usa a Pristina. La stessa ambasciata nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere favorevole alla graduale trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un esercito. (Kop)