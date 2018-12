Ue-Serbia: aperti due capitoli per adesione su politica monetaria e statistiche (3)

- Secondo il ministro degli esteri austriaco, Karin Kneissl, "l'adesione della Serbia è una priorità per l'Ue ed è un piacere comunicare che due capitoli sono stati aperti". "Siamo molto soddisfati di aver completato un passo in più - ha aggiunto - e, per quanto riguarda il dialogo con il Kosovo, speriamo che entrambe le parti si impegnino a pieno nel dialogo facilitato dall'Ue per normalizzare i rapporti, cosa che dovrebbe portare a un accordo giuridicamente vincolante che sarà la chiave per il futuro europeo di entrambi". Il ministro austriaco ha detto che l'Ue riconosce "gli sforzi della Serbia soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della lotta alla corruzione, il miglioramento dello stato di diritto e della situazione del potere giudiziario. Quindi abbiamo pieno rispetto per i successi raggiunti dalla Serbia e continuiamo a puntare su questa cooperazione e a procedere mano nella mano così che l'Europa sud orientale possa avvicinarsi all'Unione europea", ha concluso Kneissl. (segue) (Beb)