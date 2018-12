Kosovo: parlamento fissa per venerdì riunione su creazione esercito (6)

- Le precedenti iniziative volte a trasformare le Ksf in esercito non erano state sostenute dagli Stati Uniti e dalla Nato, che aveva evidenziato come questi cambiamenti avrebbero dovuto essere adottati tramite emendamenti costituzionali. In base alla legislazione attuale, ogni emendamento alla Costituzione del Kosovo richiede infatti una maggioranza dei due terzi del parlamento e una maggioranza dei due terzi dei 20 parlamentari non di etnia albanese. I deputati serbo kosovari, che hanno dieci dei 20 seggi riservati alle comunità non albanesi nel parlamento di Pristina, hanno bloccato ogni iniziativa di questo tipo. (Kop)