Bosnia: rappresentante serbo Dodik durissimo sul ruolo della comunità internazionale nel paese (6)

- Con Palmer - ha riferito Dodik - "sono stati discussi diversi argomenti e la sua delegazione ha cercato di convincermi delle buone intenzioni, anche se io ho potuto esporre un grande numero di esempi delle loro cattive intenzioni in Bosnia, ma non possiamo a ogni modo ignorare il fatto che gli Stati Uniti sono qui presenti e che è necessario lavorare con loro". Dodik ha affermato di "non essere infastidito" dalle sanzioni imposte da Washington nei suoi confronti. Il rappresentante serbo nella presidenza di Sarajevo ha accusato la comunità internazionale anche di errori nella gestione della crisi tra la Serbia e il Kosovo. Dodik ha detto che "gli stranieri sostengono Pristina quando infrange gli accordi internazionali come l'Accordo centro-europeo per il commercio libero (Cefta)". (segue) (Bos)