Difesa: Kosovo, arrivati dagli Stati Uniti 24 veicoli multifunzione su ruote ad alta mobilità (2)

- Il parlamento del Kosovo ha confermato di aver inserito in agenda per venerdì 14 dicembre il voto sul pacchetti di leggi per la trasformazione delle Forze di sicurezza (Ksf) in un esercito. Come riportato oggi da un comunicato stampa del parlamento di Pristina, l'adozione in via definitiva delle tre bozze di legge è l'unico punto all'ordine del giorno. Le tre bozze di legge sono relative rispettivamente alla creazione di un ministero della Difesa, all'ampliamento delle competenze delle Ksf e alle modalità di servizio nelle forze armate kosovare. "Il Kosovo intende aderire alla Nato dopo la formazione dell’esercito nazionale", ha dichiarato nel fine settimana il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj. (Kop)