Speciale difesa: Serbia, ministro Difesa Vulin, premier kosovaro Haradinaj cerca di provocare Belgrado

Serbia, ministro Difesa Vulin, premier kosovaro Haradinaj cerca di provocare Belgrado

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj sta cercando di provocare le autorità serbe per poi presentarsi nuovamente come una vittima. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa serbo Aleksander Vulin, ripreso dai media locali. Il rappresentante del governo di Belgrado ha commentato le parole di Haradinaj, secondo cui “se la Serbia invierà armi nel Kosov, gli Stati Uniti difenderanno Pristina”. Vulin ha ricordato come nelle parole del premier kosovaro non ci sia alcuna espressione di novità e che la politica estera di Pristina segue semplicemente quella degli Usa. (Seb)