Kosovo-Serbia: fonti stampa, Pristina valuta "misure di reciprocità" contro Belgrado (4)

- Secondo Haradinaj, invece, il Kosovo è stato lasciato "senza alternativa" all'imposizione di dazi sull'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia. Secondo il premier kosovaro, Pristina è stata "costretta" a imporre i dazi del 100 per cento sui prodotti serbi e bosniaci in quanto Belgrado sta conducendo una campagna aggressiva contro lo stato del Kosovo. Haradinaj ha ribadito che il Kosovo rimane impegnato nel percorso di integrazione europea ed in questo senso ha evidenziato nel colloquio con Hahn che Pristina ha centrato tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti. (Kop)