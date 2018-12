Serbia-Kosovo: ministro Commercio Belgrado Ljajic, Pristina vuole terminare l'Accordo di Bruxelles

- Le ultime attività del Kosovo indicano che Pristina vuole "porre fine" all'Accordo di Bruxelles con Belgrado e migliorare le proprie posizioni nel negoziato. Lo ha affermato oggi il ministro del Commercio, del turismo e delle telecomunicazioni della Serbia Rasim Ljajic, ai giornalisti a Belgrado. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Beta", Ljajic ha detto di "non potere commentare" l'abolizione dell'uso de dinaro serbo e delle targhe serbe in Kosovo, oppure il divieto di ingresso per i ministri della Serbia in quanto "non sono ancora state approvate, ma anche alcune misure adottate fino ad ora sono state talmente radicali da annullare completamente il commercio con la Serbia". Ljajic ha ricordato che "lo scambio commerciale tra la Serbia e il Kosovo ha avuto in passato un valore mensile di circa 40 milioni di euro, mentre adesso è praticamente ridotto a zero". (segue) (Seb)