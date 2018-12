Speciale difesa: parlamento Kosovo fissa per venerdì riunione su creazione esercito

- Il parlamento del Kosovo ha confermato di aver inserito in agenda per venerdì 14 dicembre il voto sul pacchetti di leggi per la trasformazione delle Forze di sicurezza (Ksf) in un esercito. Lo rende noto un comunicato stampa del parlamento di Pristina, secondo cui l'adozione in via definitiva delle tre bozze di legge è l'unico punto all'ordine del giorno. Le tre bozze di legge sono relative rispettivamente alla creazione di un ministero della Difesa, all'ampliamento delle competenze delle Ksf e alle modalità di servizio nelle forze armate kosovare. "Il Kosovo intende aderire alla Nato dopo la formazione dell’esercito nazionale", ha dichiarato nel fine settimana il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj. Il premier ha ricordato che il percorso scelto da Pristina sarà lo stesso intrapreso da altri paesi, come l’Albania, ma sarà successivo alla trasformazione delle Forze di sicurezza in esercito. Haradinaj si è altresì detto convinto che il Kosovo diventerà membro della Nato prima che dell’Ue.In precedenza, Haradinaj ha spiegato che il governo non è stato ancora in grado di raggiungere separatamente tutti gli Stati membri della Nato per spiegare il processo di transizione della Forza di sicurezza del Kosovo (Ksf) in un esercito regolare, chiarendo di avere avuto incontri "intensi" con alcuni rappresentanti dei paesi decisionali. Il premier kosovaro ha aggiunto che grazie alla trasformazione delle Forze di sicurezza il Kosovo si trasformerà da “consumatore di sicurezza a fornitore”. (Kop)