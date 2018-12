Kosovo-Serbia: ministero Esteri Pristina risponde a premier Brnabic, "non c'è alcuna catastrofe umanitaria"

- Non è in corso alcuna catastrofe umanitaria in Kosovo: lo ha affermato il ministero degli Esteri di Pristina, definendo in un post su Twitter "fake news e propaganda" le affermazioni diffuse in precedenza dalla premier serba Ana Branbic. Secondo il ministero degli Esteri kosovaro, la Brnabic dovrebbe cessare di divulgare queste informazioni false, in particolare "dopo che lei ha minacciato di inviare l'esercito in Kosovo". Il ministero di Pristina allega quindi delle foto del conflitto della fine degli anni Novanta in Kosovo per evidenziare quella che "a causa del suo esercito" è realmente stata una catastrofe umanitaria nei Balcani. (segue) (Kop)