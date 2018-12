Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett, governo non esiti a cacciare funzionari corrotti

- Il governo del Kosovo deve togliere gli incarichi ai funzionari corrotti: questo il richiamo dell'ambasciatore statunitense in Kosovo, Philip Kosnett, in apertura della settimana per il contrasto alla corruzione. Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express", il diplomatico Usa ha dichiarato che buone leggi "non sono abbastanza" se non vengono pienamente attuate. "Leader politici coraggiosi dovrebbero essere pronti a chiedersi se sono pronti a servire il Kosovo o qualcun altro", ha dichiarato Kosnett. Quella odierna è stata la prima conferenza pubblica a cui ha partecipato il nuovo ambasciatore Usa a Pristina dall'assunzione del nuovo incarico. (Kop)