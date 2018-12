Kosovo: procuratore Gashi, avvio lavoro Tribunale speciale può portare cambiamenti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ormai evidente che il Tribunale speciale sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) inizierà il suo lavoro nel 2019. Lo ha affermato il procuratore Tome Gashi, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano "Zeri". "Non abbiamo nomi concreti sui sospetti del Tribunale speciale, eccetto che tutto è stato avviato sulla base del rapporto di Dick Marty", ha dichiarato Gashi aggiungendo: "Ci possono essere cambiamenti politici se il Tribunale speciale convocherà come sospetti alcuni esponenti politici di vertice, in quanto in tal caso non saranno più in grado di condurre le loro funzioni dall'Aja". Secondo il procuratore kosovaro, quindi, tutto dipenderà da chi sarà individuato dal Tribunale speciale. Tra i possibili imputati del Tribunale speciale per i presunti crimini Uck potrebbero figurare anche il presidente kosovaro Hashim Thachi e il premier Ramush Haradinaj. (segue) (Kop)