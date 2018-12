Serbia: direttore Ufficio per Kosovo Djuric, nuove misure di Pristina possibile "scintilla" per intera regione (3)

- Sempre Djuric è tornato nei giorni scorsi sul tema dei dazi di Pristina, rilevando come "ogni nuova misura intrapresa dalle autorità del Kosovo va nella direzione di distruggere l’armonia fra serbi e albanesi". Il rappresentante dell’esecutivo di Belgrado ha risposto in quell'occasione alle parole del premier kosovaro Ramush Haradinaj, che ha minacciato “nuove iniziative” slegate dalla questione delle tariffe. “La Serbia vuole segnalare tutto ciò alla comunità internazionale e mettere in chiaro la pazzia e la mancanza di rispetto di alcuni politici a Pristina. È fondamentale che si faccia qualcosa prima che sia troppo tardi”, ha affermato Djuric. (segue) (Seb)