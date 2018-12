Serbia-Kosovo: ministro Commercio Belgrado Ljajic, Pristina vuole terminare l'Accordo di Bruxelles (2)

- Secondo quanto affermato da Haki Shatri, consigliere del premier kosovaro Ramush Haradinaj, parlando all'emittente "Radio Free Europe", il governo del Kosovo sta valutando ulteriori misure in piena reciprocità nei confronti della Serbia, dopo aver imposto dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Secondo il consigliere del governo, Pristina sta valutando l'introduzione di misure di reciprocità sulle targhe, alla luce del fatto che Belgrado impone agli automobilisti kosovari di rimuovere le loro targhe al confine per usarne altre riconosciute dalla Serbia. Altre misure riguarderebbero il riconoscimento dei documenti e la qualità dei prodotti. Secondo quanto precisato da Shatri, il governo kosovaro sta valutando le misure ma non è stata ancora presa alcuna decisione ufficiale. (Seb)