Kosovo-Serbia: ministero Esteri Pristina risponde a premier Brnabic, "non c'è alcuna catastrofe umanitaria" (2)

- "Le misure restrittive al commercio imposte da Pristina hanno portato i serbi residenti nel Kosovo sull'orlo di un disastro umanitario", ha detto questa mattina il primo ministro serbo Brnabic, parlando in apertura della terza conferenza internazionale dialogo strategico a Belgrado dedicata alla Belt and Road initiative (Bri) nei Balcani. "Un esempio di ciò che sta accadendo in Kosovo e Metohija ci avverte di quanto possano essere dannose le conseguenze delle restrizioni al commercio e di altri blocchi", ha denunciato Brnabic commentando i dazi del 100 per cento imposti dal governo kosovaro sull'import di beni dalla Serbia e dalla Bosnia. (Kop)