Kosovo: procuratore Gashi, avvio lavoro Tribunale speciale può portare cambiamenti politici (3)

- Era stato lo stesso procuratore Gashi nei mesi scorsi ha spiegare che il Tribunale speciale del Kosovo non procede con la presentazione dei capi d'accusa per "motivi politici". Gashi aveva evidenziato che i precedenti procuratori speciali hanno fatto sapere nei mesi scorsi di aver raccolto "prove sufficienti" per spiccare i capi d'accusa, mentre l'istituzione sembrava non voler procedere. Secondo il procuratore kosovaro, questo blocco "politico" è evidenziato anche dal fatto che alcuni membri dell'Assemblea nazionale di Pristina hanno auspicato lo scioglimento della Corte speciale, in quanto "stanno cercando di tutelare se stessi". (Kop)