Russia: presidente Putin, Mosca non resti indietro in fase di trasformazione globale

- Il mondo intero si trova in uno stato di mutamento, e la Russia deve fare il possibile per non essere lasciata indietro. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, ripreso dall’agenzia di stampa “Tass”. Putin ha parlato nel corso del congresso del partito Russia unita. “Tutto il mondo è in una fase di trasformazione. Si tratta di una dinamica potente e in continua evoluzione”, ha rilevato il capo dello Stato, auspicando che la Russia non resti indietro. “Si tratta di una situazione critica nella storia del nostro paese, che coinvolge però tutto il globo”, ha aggiunto Putin. (Rum)