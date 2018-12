Serbia-Azerbaigian: ministro Sviluppo economico Mustafayev conferma a Vucic non riconoscimento Kosovo (2)

- Le Isole Salomone hanno revocato il loro riconoscimento del Kosovo. A confermarlo è stato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, il quale ha evidenziato che lo stato oceanico è stato tra i paesi che a fine novembre hanno bloccato l'adesione di Pristina all'Interpol. Anche il quotidiano kosovaro "Koha" ha diffuso lo scorso 3 dicembre la notizia sottolineando che il ministero degli Esteri kosovaro è stato informato del ritiro del riconoscimento da parte delle Isole Salomone. Anche altri paesi hanno annunciato nelle scorse settimane il ritiro del riconoscimento dell'indipendenza kosovara. Il presidente della Serbia, Aleksadar Vucic, ha ricevuto nei giorni scorsi il ministro degli Esteri del Lesotho, Lesego Magkothi, in visita a Belgrado. Il Lesotho è uno dei paesi che secondo le autorità di Belgrado ha ritirato il riconoscimento dato in precedenza all'indipendenza del Kosovo. Lo scorso 17 ottobre il ministro Dacic ha comunicato che il Lesotho ha ritirato ogni precedente decisione "che poteva essere interpretata come un riconoscimento del Kosovo". La decisione è stata comunicata attraverso una nota del ministero degli Esteri del paese africano. Il capo della diplomazia di Belgrado ha precisato che le autorità del Lesotho ritengono che "la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo fatta nel febbraio del 2008 sia contraria al diritto internazionale". (segue) (Seb)