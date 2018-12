Armenia: domenica le elezioni parlamentari anticipate, sondaggi mostrano netto vantaggio del blocco My Step (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati pubblicati dalla Commissione elettorale centrale (Cec) mostrano che i 2.574.916 cittadini armeni aventi diritto al voto potranno esprimere la loro preferenza in 2 mila circoscrizioni elettorali distribuite in tutto il paese. Il ministero della Difesa di Erevan ha anche reso noto, il 29 novembre, che l’opportunità di votare sarà concessa anche ai militari dispiegati in Afghanistan, Kosovo, Libano e Mali, che potranno esprimere la loro preferenza sulla base degli stessi principi utilizzati per i diplomatici all’estero. “Le nostre forze armate in Libano potranno recarsi in ambasciata, mentre quelle in Afghanistan, Kosovo e Mali, paesi in cui non abbiamo ancora una rappresentanza diplomatica, faranno riferimento alle strutture regionali”, ha dichiarato Artsrun Hovhannisyan, portavoce del dicastero. (Res)