Kosovo: ministero Esteri replica a capo diplomazia Belgrado su ritiro riconoscimento del Madagascar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dacic, in un’intervista all’agenzia di stampa “Tanjug”, ha dichiarato oggi che la Repubblica del Madagascar ha informato il ministero degli Affari esteri della Serbia di aver revocato la decisione di riconoscere l'indipendenza del Kosovo. "Abbiamo ricevuto una nota dal ministero degli Affari esteri del Madagascar in cui ci informa che, il 5 dicembre, la Repubblica del Madagascar ha preso una decisione per revocare il riconoscimento del Kosovo", ha detto Dacic. (Kop)