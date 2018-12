I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia-Kosovo: Madagascar ritira riconoscimento indipendenza Pristina - La Repubblica del Madagascar ha informato il ministero degli Affari esteri della Serbia di aver revocato la decisione di riconoscere l'indipendenza del Kosovo. Lo ha annunciato il vice premier e ministro degli Esteri servo, Ivica Dacic, in un’intervista all’agenzia di stampa “Tanjug”. "Abbiamo ricevuto una nota dal ministero degli Affari esteri del Madagascar in cui ci informa che, il 5 dicembre, la Repubblica del Madagascar ha preso una decisione per revocare il riconoscimento del Kosovo", ha dichiarato Dacic. (segue) (Res)