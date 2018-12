Kosovo: Psd farà parte di delegazione per negoziati con Serbia

- Il Partito socialdemocratico del Kosovo (Psd) farà parte della delegazione kosovara che condurrà i negoziati con la Serbia. Lo ha dichiarato il vice premier del Kosovo Fatmir Limaj, in un’intervista al portale “Ekonomia Online”. Il PSd, formazione guidata da Shpend Ahmeti, è attualmente al lavoro con Limaj per presentare una bozza di documento programmatico in vista del negoziato con Belgrado. Limaj, che è anche leader dell’Iniziativa social-democratica, ha ricevuto l’incarico dall’esecutivo di Pristina per coordinare la delegazione per il dialogo con la Serbia. (Kop)