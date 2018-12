Armenia: domani elezioni parlamentari anticipate

- Si tengono domani in Armenia le elezioni parlamentari anticipate. In base ai dati pubblicati dalla Commissione elettorale centrale (Cec) di Erevan, saranno chiamati alle urne 2.574.916 cittadini armeni aventi diritto, che potranno esprimere la loro preferenza in 2 mila circoscrizioni elettorali distribuite in tutto il paese. Alle elezioni anticipate si sono presentate undici forze politiche (nove partiti e due coalizioni). Il ministero della Difesa di Erevan ha anche reso noto, il 29 novembre, che l’opportunità di votare sarà concessa ai militari dispiegati in Afghanistan, Kosovo, Libano e Mali. (Res)