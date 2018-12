Osce: ministro serbo Dacic, mosse Pristina meritano condanna da parte Stati membri

- Le mosse avviate ultimamente dalle autorità kosovare "contro la popolazione serba" e riguardo la "guerra dei dazi" meritano secondo il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, "la condanna" da parte degli Stati membri dell'Osce: secondo quanto riporta la stampa locale, la dichiarazione è giunta nel corso della ministeriale che si tiene a Milano dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Dacic ha detto di avere ricevuto dall'omologo albanese Ditmir Bushati "ferme garanzie" sul fatto che l'Albania rispetterà, nel corso della sua presidenza Osce nel 2020, i principi fondamentali dell'organizzazione. La Serbia, ha aggiunto Dacic, ha espresso preoccupazione per il fatto che Tirana possa promuovere l'indipendenza del Kosovo. (segue) (Seb)