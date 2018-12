Nato: segretario generale Stoltenberg a colloquio con presidente serbo e premier kosovaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conversazione con il presidente serbo Vucic, il segretario generale ha richiamato alla necessità di allentare le attuali tensioni. "Ho ricordato a entrambi che il dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Ue resta l'unica via per portare una pace duratura e stabilità nella regione. La Nato resta impegnata per la sicurezza e la stabilità del Kosovo attraverso la missione di peacekeeping Kfor su mandato delle Nazioni Unite", ha concluso Stoltenberg. (Seb)