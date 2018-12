Kosovo: Lavrov, incapacità di Pristina di rispettare accordi mette in discussione reputazione Ue

- L'incapacità di far rispettare all'autoproclamata repubblica del Kosovo gli impegni assunti nei confronti di Belgrado e le continue provocazioni di Pristina mettono in discussione la reputazione dell'Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista al quotidiano greco “Efimerida ton Sintakton”. "Il Kosovo rimane il principale focolaio di instabilità nei Balcani. Pristina non solo sabota apertamente l'attuazione degli accordi raggiunti attraverso la mediazione dell'Unione europea nel dialogo con Belgrado, ma intraprende anche nuovi passi provocatori. La reputazione dell'Unione europea, la sua capacità di costringere i kosovari ad adempiere ai loro obblighi, vengono messi in discussione", ha detto Lavrov. Il capo della diplomazia russa ha osservato che Pristina non ha fatto nulla negli ultimi cinque anni per stabilire l’associazione delle comuni a maggioranza serba in Kosovo, la cui creazione è prevista dall'accordo raggiunto a Bruxelles del 2013. Inoltre, il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha avviato la formazione di un esercito nazionale kosovaro violando la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e anche la Costituzione del Kosovo, ha aggiunto Lavrov. (segue) (Gra)