Difesa: vicepremier kosovaro Pacolli ringrazia Usa per sostegno a formazione esercito (3)

- Haradinaj ha anche respinto le affermazioni secondo cui le Ksf si starebbero preparando a schierarsi nel nord del Kosovo, aggiungendo che la comunità serba non ha motivo di temere un esercito del Kosovo. Il primo ministro kosovaro ha sottolineato poi che la Serbia starebbe cercando di rappresentare la creazione di un esercito del Kosovo come fonte di destabilizzazione: "Stiamo tutti cercando di affermare chiaramente che nessuno ha bisogno di instabilità. Stiamo tutti lavorando per una maggiore pace”, ha concluso Haradinaj. (segue) (Kop)