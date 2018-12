Bosnia: il serbo Zoran Tegeltija probabile nuovo primo ministro (6)

- Anche il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic ha affermato nelle scorse settimane che il neoeletto rappresentante croato nella presidenza tripartita bosniaca Komsic "ha già iniziato a provocare Belgrado". Facendo riferimento alle dichiarazioni post-elettorali di Komsic, il quale ha affermato che "per me, il Kosovo è già un paese indipendente", Dacic ha detto che "gli esponenti della presidenza bosniaca devono sapere che provocheranno una reazione reciproca se non rispettano l'integrità territoriale della Serbia". Dacic ha inoltre dichiarato che "Komsic non ha ancora nemmeno assunto il proprio incarico e già si è preso l'impegno di provocare la Serbia". Il capo della diplomazia di Belgrado ha affermato che "io personalmente ritengo che la Repubblica Srpska (l'entità serba della Bosnia) può già essere un paese indipendente, ma Belgrado ha una propria politica estera ufficiale in base alla quale riconosce l'integrità territoriale della Bosnia". Dacic ha invitato la nuova presidenza bosniaca a "orientarsi verso la cooperazione e un futuro migliore assieme". (Bos)