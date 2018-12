Serbia-Azerbaigian: ministro Sviluppo economico Mustafayev conferma a Vucic non riconoscimento Kosovo

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi il ministro per lo Sviluppo economico azerbaigiano, Shahin Mustafayev. Quest’ultimo è copresidente della commissione intergovernativa sul commercio e la coopeazione economica. Secondo quanto riportato dai media serbi, Mustafayev che ha confermato, durante i colloqui, la posizione del proprio paese nel non riconoscere l’indipendenza del Kosovo. Mustafayev si trova a Belgrado per i lavori della quinta sessione dei lavori della commissione. (segue) (Seb)