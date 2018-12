Serbia-Azerbaigian: ministro Sviluppo economico Mustafayev conferma a Vucic non riconoscimento Kosovo (4)

- Le autorità di Pristina hanno contestato nei mesi scorsi gli annunci di Belgrado, come nel caso della Liberia: per il Kosovo infatti la notizia diffusa durante la visita del ministro degli Esteri liberiano, Gbehzohngar Milton Findley, è falsa in quanto la Liberia non avrebbe revocato il riconoscimento di Pristina. Il ministro degli Esteri del Kosovo Behgjet Pacolli ha detto a tale proposito di aver avuto rassicurazioni in tale senso dal governo della Liberia. Il ministero degli Esteri kosovaro continua a sostenere che 116 paesi hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, includendo così nell'elenco anche la Guinea Bissau e la Liberia, paesi che secondo Belgrado hanno revocato il riconoscimento. Il vicepremier e ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha osservato in precedenza che "se non è vero" che altri paesi hanno revocato il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, allora perché Pristina "chiede ai paesi occidentali" di frenare l'azione diplomatica della Serbia rivolta verso tale obiettivo. "Certamente questo li irrita molto in quanto lo considerano un fatto già risolto e continuano a parlare di questi 116 paesi che hanno riconosciuto il Kosovo", ha affermato Dacic, aggiungendo che "il loro numero crescerà". (segue) (Seb)