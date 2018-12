Kosovo: comandante operazioni civili Ue Coppola in visita a Pristina

- Il comandante delle operazioni civili dell'Ue, Vincenzo Coppola, ha visitato il Kosovo il 6 e 7 dicembre. Durante la visita, Coppola ha incontrato il primo ministro Ramush Haradinaj, il ministro della Giustizia Abelard Tahiri, i membri della presidenza dell'Assemblea del Kosovo e i rappresentanti della comunità internazionale. Il generale ha avuto un briefing con la rappresentanza di Eulex. "Sono lieto di visitare il Kosovo per la prima volta da quando ho assunto le funzioni di comandante delle operazioni civili a settembre. Ho avuto l'opportunità di incontrare i funzionari e rappresentanti della comunità internazionale del Kosovo per discutere il nuovo mandato di Eulex e il lavoro in corso per sostenere lo stato di diritto in Kosovo", ha affermato Coppola citati in una nota. Coppola ha sottolineato che Eulex continuerà a offrire assistenza e competenza alle autorità del Kosovo. Il comandante delle operazioni civili ha inoltre ribadito che la missione continuerà a lavorare in partenariato con le istituzioni del Kosovo e ha aggiunto che "Eulex è un partner fidato del Kosovo nella giustizia. In questo senso, la cooperazione consolidata tra Eulex e le istituzioni del Kosovo è di cruciale importanza". Il comandante dell'operazione civili esercita il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la conduzione di tutte le missioni civili di sicurezza comune e di difesa, inclusa Eulex. (Com)